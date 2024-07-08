بجاية.. انتشال جثة غريق في شاطئ ممنوع للسباحة

تمكنت، فرق الغطس التابعة للحماية المدنية، صبيحة اليوم الاثنين، من انتشال جثة غريق من الشاطئ الصخري تخلويت الممنوع من السباحة ببجاية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة، “تدخلت يوم 06 جويلية على الساعة 15 سا، لأجل عملية البحث عن غريق مفقود. في البحر بشاطئ صخري تخلويت ( ممنوع للسباحة ) بلدية ملبو و دائرة سوق الاثنين.

وتم انتشال جثة الغريق صباح اليوم على الساعة 8 سا و10 دقيقة، من جنس ذكر يبلغ من العمر 36 سنة. تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث.