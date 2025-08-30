بجاية.. انتشال جثة مصطاف وتسجيل 14 غريقا منذ بداية الصيف

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية بجاية مساء اليوم السبت الساعة 17سا00 د من انتشال جثـة شخص غريق بشاطئ أشريط بلدية ودائرة أوقاس.

الضحية يبلغ من العمر 16 سنة تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

ياتي هذا بعد 24 ساعة من البحث لفرقة الغطاسين الذين تم تسخيرهم خصيصا للبحث عن شخص مفقود اعلن عنه و يرجح ان يكون مصطاف.

تجدر الاشارة الى ان الحصيلة الأجمالية لعدد الغرقى بشواطئ ولاية بجاية منذ بداية موسم الإصطياف بلغ 14 وفاة و تسجيل ألاف حالات التدخل الإنقاذ.