بجاية.. انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة اليوم

أعلنت مصالح ولاية بجاية، أن عملية بيع الأضاحي المستوردة، ستنطلق اليوم الأحد على الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضح بيان الولاية، أن انطلاق بيع الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة ستكون اليوم الأحد 04 ماي 2025. على الساعة التاسعة صباحاً.

وبخصوص نقاط بيع الأضاحي فهي مقر شركة Frigo Viande بمنطقة سيدي علي لبحر بلدية بجاية، المنطقة الصناعية ببلدية أقبو. المزرعة النموذجية ديدوش مراد ببلدية أميزور، منطقة لوطا -القطاع 30 ببلدية سوق الاثنين، مقر المذبح البلدي لبلدية سيدي عيش.

وأشار ذات المصدر، أن المواطن يمكنه الانتقال مباشرة إلى نقاط البيع المخصصة لاقتناء أضحية العيد، مع إستظهار بطاقة التعريف الوطنية، فيما حدد ثمن الأضحية 40000 دج.

أما فيما يخص طريقة الدفع لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، سيكون عن طريق البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية ، والمواطنون الذين لا يحوزون على بطاقة الدفع الإلكتروني بإمكانهم الدفع نقدًا. كما سيكون هناك أيضا الدفع عن طريق وصل بنكي أو بريدي ‏Ordre de versement CCP/BADR

كما شدد البيان على أنه يمنع إعادة بيع الأضحية، في حين تم إعادة بيع الأضحية ستتخذ في حق الفاعل الإجراءات القانونية المعمول بها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور