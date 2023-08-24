بجاية.. انطلاق مخيم صيفي لفائدة أطفال العائلات المتضررة من الحرائق

أشرف والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الخميس، على انطلاق عملية تخييم لفائدة أكثر من 240 طفل من مختلف البلديات المتضررة من الحرائق التي مست الولاية شهر جويلية المنصرم، وهذا باتجاه ‎ولاية وهران.

وأوضحت الولاية أن هذه الخطوة جاءت في ‎في إطار التزامات السلطات العليا بالتكفل بضحايا الحرائق. التي مست الولاية يومي 23 و 24 جويلية 2023 من كل الجوانب.

مشيرة أن العملية تمت بحضور السادة أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وكذا المدراء التنفيذيين لقطاعات الشباب والرياضة ،الثقافة و السياحة.

‎كما أشار بيان الولاية أن هذه العملية تأتي في إطار التكفل النفسي وكذا الترفيهي لأبناء العائلات التي تضررت من الحرائق وهذا عشية التحضير للدخول المدرسي ليكون الجميع في استعداد نفسي وبسيكولوجي جيد للدخول الاجتماعي وخلق جو من الاندماج والتعارف بين ولايات الوطن وتعزيز مفهوم التضامن والتآخي بين الأطفال.