بجاية: اولياء تلاميذ ابتدائية ” ثدارث ودا” ببلدية أمالو يقاطعون الدخول المدرسي

قرر أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية الشهيد اولعربي مولودية بقرية ثدارث ودا ببلدية امالو في ولاية بجاية مقاطعة الدخول المدرسي بمنع أبنائهم من من الالتحاق بمقاعد الدراسة في اول يوم من العودة الى التعليم.

و هذا بسبب عدم ترميم جدار مهدد بالسقوط وبالتالي أنه يشكل خطرا على التلاميذ حسب الأولياء خاصة أنه الخطر يتواجد قرب الباب الرئيسي لمدخل المدرسة حيث اشار الاولياء ان هذا الانشغال بقي عالقا و لم يتم حله قبل العودة الى الدراسة.

كما يطالب الأولياء باعادة النظر في قرار تحويل التلاميذ الناجحين في شهادة التعليم الأساسي لمزاولة تعليمهم بمتوسطة بيزيو بإقليم دائرة اقبو و هذه الاكمالية لا تتوفر على نصف داخلية مما سيتسبب في متاعب مالية اضافية للاولياء.