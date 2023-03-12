بجاية: بالإطاحة بمحتال نصَب على المواطنين مقابل تأشيرات وهمية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 37 سنة يحترف النصب والإحتيال مقابل جلب تأشيرات وهمية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي لضحايا أغلبهم شباب تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف المدعو “ق ي” المقيم ببجاية. هذا الأخير يوهم ضحاياه بأن لديه معارف بعديد القنصليات خاصة منها القنصلية الفرنسية والإسبانية. وبإستطاعته الحصول على تأشيرات للدول الأوروبية بكل سهولة وفي أجل أقصاه 45 يوما. مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و 70 مليون سنتيم لكل تأشيرة. على أن يأخذ عمولته في مقابل ذلك.

كما تم بالفعل فقد إستلم من ضحاياه مبالغ مالية على شكل دفعات بالعملة والوطنية والأجنبية (الأورو). بالإضافة كذلك إلى إستلامه من ضحاياه ملفات تحتوي مجموعة من الوثائق المطلوبة. المشتبه بعد إستلامه المبالغ المالية من الضحايا بقي يتلاعب بهم ويتماطل إلى غاية إدراكهم بأنهم تعرضوا للنصب والإحتيال من طرفه. الفرقة المحققة بعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه. وقد تبين بأن كل الأموال التي تحصل عليها من الضحايا قام بإنفاقها على إحتياجاته الشخصية.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب والإحتيال وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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