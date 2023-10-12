بجاية.. بلمهدي يدشن مسجد ببلدية أميزور

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس، على تدشين مسجد “التوبة”، بقرية دبحة وادا ببلدية أميزور بولاية بجاية.

وأوضحت الوزارة، أن تدشين المسجد جاء في إطار الزيارة التفقدية التي قادت الوزير لولاية بجاية.

وكان الوزير قد حلّ صبيحة اليوم بولاية بجاية، ليشرع في زيارة عمل وتفقد، يقوم خلالها بتفقد وتدشين مرافق تابعة للقطاع.

حيث كان في استقباله الأمين العام للولاية ممثلاً الوالي، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء البرلمان بغرفتيه، أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية.

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