بجاية: “بيريو” مروّج المهلوسات في قضبة الأمن بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو ولاية بجاية من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 25 سنة. يمتهن بيع وترويج المهلوسات في أوساط الشباب بالأحياء الشعبية بمدينة أقبو.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها قيام المدعو ” أ، ن” المكنى “بيريو” ببيع وترويج المهلوسات وسط الشباب. متخذا من حي سيدي علي ببلدية أقبو مكانا لترويجها. فور ذلك تم إعداد خطة عملياتية محكمة. وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه تم توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد بيع المهلوسات لدى أحد الشباب بنفس الحي.

كما تمكنت ذات المصالح، من ضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 21 قرص من الدواء المهلوس بريغابالين بحوزة الموقوف. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 80500 على شكل عدة فئات نقدية مختلفة يعد من عائدات الترويج.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.