بجاية.. تأجيل البحث عن الضحية الثالثة في حادث سد خراطة للغد

قررت مصالح للحماية المدنية لولاية بجاية، التوقف عن عملية البحث عن الضحية الثالث في حادث مرور خراطة.

أوقفت فرقة الغطاسين، للمدورية الولائية، عملية البحث، التي دامت ساعات وأسفرت عن إنتشال جثتي شابين في حين لازال الثالث محل بحث، أين سيتم البدء من جديد في الصباح الباكر من يوم غد.

وسبب توقف عملية البحث هو صعوبة البحث وسط ظروف صعبة خاصة أن الرؤية مستحيلة بسبب تعكر الماء وبرودته.

وقد قامت فرقة الغطاسين بعمل جبار للبحث عن الضحايا تحت مياه السد رغم الصعوبات وهو ما أسفر عن إنتشال جثتين في حين الجثة الثالثة لازالت محل بحث.

وللعلم فقد هلك ثلاثة شباب في مقتبل العمر في حادث مرور مميت بخراطة، تمثل في إنحراف سيارتهم عن مسلرها وسقوطها بسد إغيل هندة، في بلدية خراطة.