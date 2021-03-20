بجاية: تأجيل الدراسة في 22 مؤسسة تربوية الى غاية 28 مارس القادم

كشفت مصالح مديرية التربية لولاية بجاية عن قائمة المؤسسات التربوية التي ستمسها عملية تأجيل الدراسة الى غاية 28 مارس القادم.

وذلك بإضافة أسبوع عطلة إستثنائية بهذه المدارس أغلبها متوسطات بواقع11 متوسطة بعاصمة الولاية.

وكذا بعص البلديات التي تضررت هي الأخرى من شدة الهزة الأرضية الأخيرة.

كما سيمس تعطيل الدراسة في 9 إبتدائيات وثانويتين بكل من ثانوية الحمادية وثانوية أوقاس.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل أضرار في الهياكل تستوجب الصيانة والترميم لضمان سلامة للتلاميذ والأساتذة بعد عودتهم الى مقاعد. يذكر أن أشغال ترميم الهياكل التربوية المتضررة تنطلق غدا الأحد دون إنقطاع حسب ما أمر به وزراء الطاقم الحكومي الذي حل ببجاية فور وقوع الزلزال.