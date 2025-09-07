بجاية تحتفي بالذكرى العشرين لملتقاها السينمائي

احتضنت دار السينما ببجاية، ليلة مميزة أحيتها أجواء استثنائية استرجعت فيها المدينة عبق البدايات الأولى للملتقى السينمائي وروح الذكريات العريقة.

فقد افتتحت الدورة العشرون بعرض فيلم الصمت للمخرج لخضر طاطي في لقاء جمع بين الحضور الجماهيري الكثيف. وسحر الشاشة الكبيرة ليعكس جوهر الملتقى كفضاء للحوار والتبادل الثقافي وعشق السينما على امتداد عشرين سنة من الاستمرارية.

برنامج الدورة يمتد من السادس إلى الحادي عشر من سبتمبر ويضم اثنين وثلاثين فيلما متنوعا بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير. قادما من عشرين دولة من بينها إيطاليا وألمانيا وبلجيكا وتركيا وتونس وفلسطين وجنوب إفريقيا. وقطر والسعودية والولايات المتحدة وكندا فيما تحضر الجزائر بقوة بأعمال شبابية طموحة.

وأوضح المدير الفني حكيم عبد الفتاح، أن هذه المحطة ليست مجرد رقم، بل ثمرة مسار طويل من التراكم والعطاء. مؤكدا أن الهدف الأساسي هو خلق تفاعل حي بين الجمهور وصنّاع الأفلام. من خلال المشاهدة الجماعية يتبعها النقاش المباشر مع المخرجين والمنتجين، وهو ما يشكل جوهر رسالة الملتقى. وأضاف أن هوية هذا الفضاء تميزت برفض المظاهر الرسمية والبروتوكولات البراقة مفضلا البقاء مساحة حرة وأصيلة. تحتفي بالسينما في بعدها الفني النقي بعيدا عن السجاد الأحمر والجوائز الاستعراضية.

وعلى مدار عقدين تمكن الملتقى من ترسيخ مكانة فريدة في المشهد السينمائي الجزائري و التزام صادق بروح الحرية والانفتاح والاحتفاء بالسينما لذاتها.

برنامج متجدد ومتنوع

وتأتي هذه الدورة ببرنامج متجدد وحيوي يتضمن عروضاً يومية على فترتين زوالية ومسائية تتبعها نقاشات مفتوحة. كما عرف الافتتاح عرض فيلم تيرة أوسريم أو شجرة الأمل للمخرجين طريق سامي وسعدي جمال. بحضورهما إضافة إلى تكريم خاص لذكرى الراحل عبد القادر بوبكر بوحكيم.

وترافق العروض أنشطة متنوعة منها ورشة للكتابة الإبداعية لفائدة المواهب الشابة ومختبر للأفلام يقدم دعما وإرشادا للمشاريع الجديدة. مع تسليط الضوء على فيلم قصير حول التقنيات الحديثة والسينما بين الإبداع والحرفية. وفيلم آخر عن الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام في إشارة إلى حرص الملتقى على مواكبة التطورات التكنولوجية.

أما فترات الصباح فستخصص للندوات الفكرية بينما تحتضن الأمسيات العروض السينمائية. ويظل كورنيش بجاية الخلاب فضاء للقاءات الحرة والنقاشات الودية.

وبذلك تواصل بجاية احتضان ملتقاها السينمائي بكل اعتزاز مؤكدة وفاءها لروح الفن السابع. وإصرارها على أن تظل موعدا سنويا للعطاء والحوار والشغف الحقيقي بالسينما.

