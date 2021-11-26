بجاية: تحديد 3 قرى ببلدية برباشة كمناطق موبوءة بفيروس كورونا
أظهرت نتائج تحقيق وبائي أجراه مستشفى أميزور بولاية بجاية عن الأسباب التي ادت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بإقليم دائرة أميزور.
وكشفت التحقيققات أن إرتفاع الإصابات بالمنطقة سببه إقامة حفلات الزفاف و الجنائز دون إحترام البروتوكول الصحي. و يتعلق الأمر بكل من قرية “أمعراط”. “أقني نسهل” و أيث سيدي علي التابعة لبلدية برباشة.
و أشار المصدر الطبي أن مستشفى أميزور أصبح يستقبل عشرات الإصابات بالكوفيد، إذ يتواجد حاليا بالمستسفى 50 شخصا مصابا بجائحة كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى.
كما يوجد بينهم حالات حرجة بمصلحة الإنعاش. و يأتي هذا في وقت تسجل فيه مستشفيات الولاية إرتفاعا في الحالات التي تستقبلها تحمل إصابة بفيروس كورونا.
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بجاية: ميلاد صبي مصاب بفيروس كورونا في مركز الامومة و الطفولة
بجاية: ميلاد صبي مصاب بفيروس كورونا في مركز الامومة و الطفولة
وضعت إحدى الأمهات مولودها الجديد بمصلحة الأمومة والطفولة ثارقة اوزمور بولاية بجاية مصابا بجائحة كورونا مباشرة بعد خروجه الى الحياة.
وذكر مصدر طبي أن والدته مصابة أيضا بهذا الوباء و يرجح أنها هي التي نقلته إلى صبيها حديث الولادة. هذه الحالة المرضية من هذا تعد سابقة اولى تسجل بولاية بجاية.
للإشارة أن المصالح الصحية بالولاية سجلت من بين حالات الإصابة بالكوفيد ثلاث نساء حوامل يتواجدن بمركز الطفولة و الأمومة بثارقة اوزمور بعاصمة الولاية.
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