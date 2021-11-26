بجاية: تحديد 3 قرى ببلدية برباشة كمناطق موبوءة بفيروس كورونا

أظهرت نتائج تحقيق وبائي أجراه مستشفى أميزور بولاية بجاية عن الأسباب التي ادت إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بإقليم دائرة أميزور.

وكشفت التحقيققات أن إرتفاع الإصابات بالمنطقة سببه إقامة حفلات الزفاف و الجنائز دون إحترام البروتوكول الصحي. و يتعلق الأمر بكل من قرية “أمعراط”. “أقني نسهل” و أيث سيدي علي التابعة لبلدية برباشة.

و أشار المصدر الطبي أن مستشفى أميزور أصبح يستقبل عشرات الإصابات بالكوفيد، إذ يتواجد حاليا بالمستسفى 50 شخصا مصابا بجائحة كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى.

كما يوجد بينهم حالات حرجة بمصلحة الإنعاش. و يأتي هذا في وقت تسجل فيه مستشفيات الولاية إرتفاعا في الحالات التي تستقبلها تحمل إصابة بفيروس كورونا.

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