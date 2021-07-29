بجاية: تحويل 36 حافلة نقل المسافرين الى المحشر لمخالفة أصحابها البروتوكول الصحي

قررت لجنة الإنظباط بمديرية النقل لولاية بجاية على تحويل 36 حافلة لنقل المسافرين لإرتكاب أصحابها مخالفات في التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بالوقاية من إنتشار جائحة الكوفيد. لاسيما تخفيض عدد الركاب الى النصف و إجراءات أخرى تخص الصحة العمومية.

و تتضمن العقوبة أيضا سحب رخصة سائقي هذه الحافلات لمدة شهرين مع حشر الحافلات لفترة خمسة عشرة (15) يوما. يأتي هذا في إطار حملة أعوان المراقبة في الميدان لمعاينة مدى تجاوب أصحاب حافلات نقل المسافرين مع التدابير المفروضة للحد من تفشي الوباء.