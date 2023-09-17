بجاية.. تخصيص فضاءات لتخزين الحبوب عبر مختلف البلديات

أسدى والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، تعليمات تفيد بتخصيص فضاءات لتخزين الحبوب عبر مختلف بلديات الولاية لفائدة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وخلال اجتماع النحاس التنفيذي، شديد الوالي على لتوفير كل الشروط الضرورية لضمان تلبية احتياجات المواطنين من البقول الجافة والعجائن الغذائية. وتوسيع قدرات تخزين الحبوب من خلال تخصيص فضاءات التخزين عبر مختلف البلديات لفائدة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

وطالب الوالي مديرة التربية ضبط احتياجات المطاعم المدرسية من البقول الجافة و الارز لاقتناءها. كما أسدى تعليمات لرؤساء الدوائر لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التموين المستمر للأسواق بالبقوليات وضبط احتياجات البلديات لتتكفل مديرية التجارة بتموينهم.

وبعد استماعه الى احتياجات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المتعلقة بالمطاعم المدرسية و النقل المدرسي .أمر الوالي بإعادة تجهيز الاقسام، و إحصاء كل هذه الإحتياجات و التكفل بها. في ما يتعلق بالنقل المدرسي ،المطاعم و تزويد المؤسسات التربوية بالمياه الصالحة للشرب قبل موعد الدخول المدرسي.

أما بخصوص حرائق الغابات المندلعة مؤخرا أكد الوالي على ضرورة التنسيق المحكم. بين مختلف المتدخلين لمكافحة حرائق الغابات، مؤكدا على ضرورة العمل المشترك لانجاح عمليات الوقاية.

بالإضافة إلى تسخير العتاد الموجود لدى البلديات لاسيما صهاريج المياه، والجرافات. وتعزيز التنسيق بين مصالح الغابات والحماية المدنية لاسيما في المناطق الغابية المجاورة للسكان.

مشددا على ضرورة مواصلة تنظيف حواف الطرق الوطنية، الولائية، والبلدية القريبة من الغابات. والقضاء على كل مصادر إشعال الحرائق.

يشار أن الإجتماع تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ، الأمين العام للولاية بالنيابة . رؤساء الدوائر ، المدراء التنفيذيين، و رؤساء المجالس الشعبية البلدية.