بجاية: تخصيص قاعة حفلات للتكفل بالأشخاص بدون مأوى 

قامت مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لولاية بجاية، بعملية التكفل بالأشخاص بدون مأوى.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة بخصوص تفادي انتشار فيروس كورونا.

ونسقت المديرية مع المجلس الولائي، الهلال الأحمر الجزائري لبجاية، جمعية إتحاد حقوق الإنسان، جمعية نوميديا، جمعية نساء وأطفال بدون مأوى، جمعية 1000 مسكن إحدادن، البلدية، مصالح الصحة، الأمن والحماية المدنية.

وأشارت وزارة التضامن أن العملية مستمرة، بحيث يخضع كل شخص من هذه الفئة لفحص طبي، وأخذ حمام مائي وتعقيم مكان تواجدهم وسط المدينة.

وفي هذا الإطار تقدمت بالشكر والعرفان لمالك قاعة الحفلات ” الحياة السعيدة ببجاية Vie la joie ” لمساهمته للتكفل بهذه الفئة الهشة ولكل من ساهم في إنجاح هذه العملية.