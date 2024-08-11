بجاية: تدخل طائرات AT 802 لإخماد حرائق الغطاء النباتي بأكفادو

تدخلت ثلاث طائرات لإخماد حريقين نشبا صبيحة اليوم بكل من قرية أقمون و غابة مزوارة بأقليم بلدية أكفادو جنوب غرب ولاية بجاية. إلى جانب مشاركة أفراد الحماية المدنية.

وحسب، رئيس بلدية أدكار في إتصال مع “النهار”. فإن الحريقين أتيا على الغطاء النباتي دون حدوث خسائر في الممتلكات و تم السيطرة على الحريقين.

وأضاف رئيس البلدية، أن الحريقين يتم إطفاؤهما تدريجيا مع إستخدام طائرات إخماد الحرائق. المسخرة دوما على مستوى مطار، عبان رمضان الصومام بجاية. و في الساعات القليلة الماضية نشب حريق بغطاء، نباتي ببرباشة.