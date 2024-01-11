بجاية.. تدشين مستشفى 60 سرير بتازمالت

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الخميس، على مراسم تدشين المؤسسة العمومية الاستشفائية 60 سرير بتازمالت بولاية بجاية.

وجاء هذا في أطار الزيارة الرسمية التي قادت الوزيرإلى ولاية بجاية، أين أشرف سايحي والوفد المرافق له. على وضع حيز الخدمة للمؤسسة العمومية الاستشفائية 60 سرير بتازمالت.

وتم تزويد المستشفى بكامل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتكفل الامثل بالمرضى، كما أعلن الوزير أعلن عن تزويد المستشفى بجهاز سكانير.

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