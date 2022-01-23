بجاية.. ترحيل 300 عائلة من منكوبي زلزال مارس من العام الماضي

باشرت مصالح بلدية بجاية بالتنسيق مع مصالح الولاية والقطاعات المعنية في ترحيل الدفعة الأولى من العائلات المنكوبة من زلزال 18 مارس من العام الماضي.

وهي الدفعة التي تضم 300 عائلة من حي هضبة اميمون بأعالي مدينة بجاية. واحد من بين الأحياء القديمة ببجاية.

والذي تقطن بعماراته الآيلة بالانهيار ازيد من 500 عائلة. عملية إعادة الإسكان سخرت لها جميع الوسائل لتمكين العائلات المرحلة الى القطب الحضري الجديد اغزر-اوزاريف بواد غير من دخول سكناتها في ظروف حسنة.

وفي نفس السياق لاتزال الكثير من العائلات بالإحياء القديمة تنتظر دورها في الترحيل وإعادة الإسكان.

وهي العائلات التي تقطن في سكنات شبه متهاوية بمنطقة ساحة قيدو – و نهج الشيخ.

يذكر ان الدولة خصصت أزيد من 6000 وحدة سكنية ذات الطابع الاجتماعي بالقطب الحضري بواد غير توجه خصيصا لإعادة إسكان الأسر المتضررة سيتم ترحيلها تباعا و على مراحل.