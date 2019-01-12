بجاية: تساقط الثلوج .. هاجس بالنسبة لسكان القرى والمداشر
صعبت الكميات الأولى من تساقط الثلوج الحركة وغلق الطرق بين مداشر وقرى ولاية بجاية، كما عرفت غلق الطريق الوطني بين آقبو وتيزي وزو وسط استياء سكان القاطنين بالقرى نظرا للظروف القاسية.
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صعبت الكميات الأولى من تساقط الثلوج الحركة وغلق الطرق بين مداشر وقرى ولاية بجاية، كما عرفت غلق الطريق الوطني بين آقبو وتيزي وزو وسط استياء…
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