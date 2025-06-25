بجاية.. تسجيل نشوب 5 حرائق أتلفت هكتارا من الأحراش

تدخلت وحدة القطاع أكفادو مدعومة بالوحدتين الثانويتين شميني وأوزلاقن من أجل إخماد حريق أحراش وأدغال على المكان المسمى تيرين بلدية ودائرة أكفادو.

تم إخماد الحريق نهائيا من طرف مصالح الحماية المدنية وبمشاركة الدرك الوطني أعوان محافضة الغابات وإمكانيات البلدية ومواطنين بلدية أكفادو.

عملية الحراسة متواصلة. كما تم تسجيل حرائق اخرى صغيرة بكل من بلدية تسكريوت بالضبط بمنطقة تيزبوجين .وكذا فناية إلماثن وموقع أخرى بإحدادن وبلدية سبدي عياد بمنطقة حوض الصومام في المجموع أتلفت هكتار من الاحراش والادغال.

وتم إخماد جميع هذه الحرائق المندلعة في وقت قصير ، يأتي هذا مع تسجيل ارتفاع في، درجات الحرارة.