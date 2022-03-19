بجاية: تسجيل 30 جريحا جراء زلزال رأس كاربون

كشف كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية اليوم من بجاية عن إصابة 30 شخصا بجروح جراء الزلزال الذي ضرب صبيحة اليوم المنطقة بـ 5.5 درجات على سلم رشتر .

وأوضح الوزير خلال معاينته المصابين انه والحمد لله لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إلا حالات جرحى اكثرها حالات هلع . إلا 3 حالات ستجرى لهم عمليات جراحية بعد تعرضهم لكسور وسيغادرون المستشفى في الايام القليلة

أما فيما يخص الخسائر المادية أكد الوزير تسجيل تشققات في بعض البنايات سيتم معاينتها وتصنيفها من قبل اللجنة التقنية المختصة

واضاف الوزير أنه سيتم التكلف بالبنايات المتضررة من الزلزال منها العيادة وكذا الإقامة الجامعية

وصرح كمال بلجود انه الوفد الوزاري المرافق له والمكون من وزير الصحة وايضا التضامن جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبتوجيه من الوزير الاول. ذلك لطمانت المواطنين والوقوف إلى جانبهم في مثل هذه الظروف.

وإختنم الوزير الفرصة لتوجيد نداء إلى كل المنتخبين بالولاية من اجل التأهب لمثل هذه الكوارث والطوارئ.

وبالمناسبة قدم الوزير شكره للسلطات المحلية لبجابة وكذا المجتمع المدني أين تم تفعيل خلية ازمة مباشرة بعد الزلزال وفتح الرقم الاخضر للمواطنين. كما حيا الوزير مصالح الحماية المدنية والمصالح الامنية التي إنتشرت بعد 3 دقائق فقط من الهزة.

وضربت صبيحة اليوم في حدود الساعة 10 و59 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، حدد مركز الهزة بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية. وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر ولاية بجاية صبيحة اليوم السبت على الساعة العاشرة و59 دقيقة.

وحسب المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية بولاية بجاية صبيحة اليوم السبت في حدود الساعة 10.59 سا. وبلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر.

كما حدد مركز الهزة بـ28 كم شمال شرق رأس كاربون، بولاية بجاية. وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.

ولم تخلف الهزة الأرضية أي خسائر بشرية أو مادية عدا بعض حالات الذعر والفزع حسب المعاينة الأولية للحماية المدنية.