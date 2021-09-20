بجاية: تسخیر أكثر من 830 شرطي لتأمین الدخول المدرسي

سخرت مصالح الامن لولایة بجایة اكثر من 850 شرطیا من مختلف الرتب لتامین الدخول المدرسي 2021 / 2022 بدءا من هذا الثلاثاء بالتنسیق مع مختلف المصالح المعنیة قصد توفیر الظروف الأمنیة الملائمة للمؤسسات التعلیمیة لمباشرة مھامھم في أمن و أمان.

و تھدف ھذه الإجراءات إلى توفیر المرونة المروریة عبر الإقلیم الحضري للولایة بدوائرھا الستة عشرة وفق إحترام البروتوكول الصحي المعمول به للحد من إنتشار فیروس كورونا، كما تھدف إلى توفیر الأمن بمحیط كل المؤسسات التربویة من مدارس إبتدائیة، متوسطات وثانویات، وھذا عن طریق تكثیف الدوریات الأمنیة الراكبة والراجلة ضمانا لسلامة المتمدرسین مع مضاعفة نقاط المراقبة الثابثة والمتحركة وتعزیز الرقابة خلال ساعات الذروة خاصة أمام المؤسسات التربویة الموزعة عبر كامل إقلیم الإختصاص من أجل إنجاح ھذا الحدث الھام .كما سیتم إستئناف البرنامج التحسیسي الموجه للتلامیذ المتمدرسین بالأطوار التعلیمیة مخاطر الإستعمال السیئ للانترنت و الألعاب الالكترونیة. الثلاثة یتناول مواضیع مختلفة تتعلق بقواعد السلامة المروریة، مخاطر إستھلاك المخدرات.