بجاية: تسليط عقوبة 600 ساعة أعمال المنفعة العامة على سارق محل تجاري

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس التابع لأمن ولاية بجاية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة. تورط في قضية السرقة من داخل محل تجاري ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة نداء على الرقم الأخضر للأمن الوطني مفاده توقيف صاحب محل تجاري لبيع المواد الغذائية بحي سيدي أحمد ببجاية. لشخص قام بعملية سرقة من داخل المحل إستهدف مواد غذائية. مباشرة تم التنقل إلى عين المكان وتوقيف المشتبه فيه، أين تبين قيام هذا الأخير بسرقة مواد غذائية من داخل المحل مستغلا كثرة الزبائن، وبعد مغادرة المحل تفطن له العمال وتم توقيفه.

كما أثبتت كاميرات المراقبة الداخلية المثبتة بالمحل التجاري الخاص بالضحية قيام المشتبه فيه بعملية السرقة ومغادرة المحل دون تسديد ثمنها.

و قد تم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية السرقة من داخل محل تجاري، و تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

و بعد إحالته على إجراءات المثول الفوري صدر ضده عقوبة الحكم بالعمل لمدة 600 ساعة في إطار المنفعة العامة.

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