بجاية.. تسليم رخص إستغلال لفائدة 7 مشاريع إستثمارية

قام والي ولاية يجاية كمال الدين كربوش بتسليم رخص إستثنائية لإستغلال 7 مشاريع إستثمارية في عدة مجالات إقتصادية.

وبالمناسبة و طبقا لأوامر رئيس الجمهورية حرص الوالي من مختلف المديريات برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة لإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني لإستحداث مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما شدد الوالي على ضرورة مرافقة المستثمرين الجادين وتسهيل الاجراءات الادارية وتذليل العقبات التي تعترضهم قصد تسوية وإزالة جميع العوائق والصعوبات التي تواجههم من أجل إتمام إجراءات دخول مشاريعهم حيز الاستغلال،

وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة منها خصوصا ما تعلق بخلق مناصب الشغل وتنشيط الحركية الاقتصادية بالولاية.