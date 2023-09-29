قناة النهار بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق بقلم قناة النهار نشر في 29 سبتمبر 2023 - 16:05 بجاية شارك غرِّد أرسل 11 0 بجاية / تسليم مقررات و مفاتيح سكنات جديدة لمنكوبي الحرائق رابط دائم : https://nhar.tv/8mWpX اقرأ أيضا ليديا شبوط: نموت على الرشتة فالمولود وأنا ضد المفرقعات قناة النهار 27 سبتمبر صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ ... قناة النهار 21 سبتمبر غرداية : تهافت على شراء الأدوات المدرسية قبيل الدخول المدرسي وسط فرحة التلاميذ قناة النهار 14 سبتمبر طالع هابط: النوي يكشف السبب الحقيقي لإرتفاع أسعار الدجاج في السوق قناة النهار 26 سبتمبر فلاحة: نفوق الدواجن.. المطلوب التدخل العاجل قناة النهار 25 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر جزائريون: أشويق .. طابع غنائي شعبي تعبر به نساء القبائل عن كيانها قناة النهار 25 سبتمبر السفيرة الأمريكية: أعربت للرئيس تبون امتنان واشنطن لوقوف الجزائر مع دول جوارها خاصة خلال الكوارث قناة النهار 13 سبتمبر الحماية المدنية الجزائرية بليبيا : "إنتشلنا 242 ضحية لحدّ الساعة" قناة النهار 24 سبتمبر حرائق مهولة نشبت في 20 منطقة بغابات بجاية دون تسجيل خسائر بشرية قناة النهار 16 سبتمبر