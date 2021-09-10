بجاية: تسليم 207 إعانة مالية لمنكوبي الحرائق الأخيرة

أشرف والي ولاية بجاية “كمال الدين كربوش” على عملية تسليم حصة من الإعانات المالية تقدر 207 إعانة لمنكوبي الحرائق التي إجتاحت مناطق بجاية منتصف شهر أوت الماضي.

وهذا كتعويض للعائلات التي أتلفت منازلها حيث أحصت اللجنة التقنية لمعاينة الخسائر تضرر عشرات منازل المواطنين في ستة بلديات و هي توجة. القصر. برباشة. .كنديرة.بوخليفة و واد أميزور. الإعانة المالية تقدر بمائة مليون سنتيم لإعادة البناء أو الترميم.