بجاية .. تسمم 4 أطفال بالغاز المنبعث من الطابونة

تعرض 4 أشخاص اليوم لتسمم يغاز بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي “طابونة”، بلدية ودائرة إغيل علي ولاية بجاية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 16سا و25دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من موقد طهي(طابونة)، بمركز المدينة.

وخلف الحادث تسمم 4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة، منهم ثلاث بنات وطفل، لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.