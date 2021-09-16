بجاية: تشغيل أول مدرسة رقمية نموذجية مجهزة بمكتبة إلكترونية

أختيرت مدرسة أحمد عزوق الابتدائية في بجاية لإطلاق مشروع تجريبي للمدرسة الرقمية و هذا في إطار مشروع الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الطاقة.

هو ما أعلن عنه مدير التربية والتعليم أنه تم اختيار مدرسة أحمد عزوق الابتدائية في بجاية لإطلاق هذا المشروع في غضون هذا العام الدراسي. حيث تم بالفعل تطوير برنامج لإدارة الكتب المدرسية الإلكترونية (الكتب الإلكترونية) من قبل وزارة التربية والتعليم.كما أشار مدير القطاع إلى أن الفصول مجهزة بأجهزة لوحية رقمية بالإضافة إلى جميع الخطط التعليمية والتنظيمية واللوجستية اللازمة لتشغيل هذه المدرسة الرقمية.