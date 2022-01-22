بجاية..تعليق الأنشطة البيداغوجية حضوريا بجامعة عبد الرحمان ميرة

قرر مجلس إدارة جامعة عبد الرحمان ميرة لبجاية، تعليق كل الأنشطة التدريسية التربوية بشكل حضوري إعتبارا من 19 جانفي 2022.

ويستمر الى غاية 29 من نفس الشهر للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا بعد أن أخذ هذا الوباء في منحى تصاعدي مخيف.

وأشار البيان الى تخصيص أحكام خاصة بكلية الطب. على أن تستأنف الدراسة كما هو مقرر يوم 30 جانفي 2022.

كما قررت إدارة الخدمات الجامعية غلق كل الإقامات الجامعية خلال هذه الفترة تزامنا مع تعليق الدراسة بالجامعة بقطبيها تارقة أوزمور و أبوداو.

بالإضافة الى المدرسة الوطنية للإعلام الألي، و ذكر القرار عن تعطيل النقل الجامعي طيلة هذه المدة.

وذلك لتفادي انتقال العدوى الوبائية. و يستثني قرار، التعليق طلبة كلية الطب والمسعفين و أفراد من طلبة الأجانب.