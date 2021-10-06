بجاية.. تعليمات لتسريع إنجاز أشغال التهيئة الخارجية بمواقع القطب الحضري العمراني واد غير

حل مساء امس الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطوير “عدل“، فيصل زيتوني، بولاية بجاية من اجل تفقد مشاريع صيغة البيع بالإيجار بذات الولاية .

وقد إستهل المدير العام زيارته الميدانية بلقاء مع القائمين على مشاريع عدل بجاية ،و إستمع في هذا الى عرضين قدمهما، المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق و مدير مشاريع عدل بجاية عن تقدم الاشغال بالسكنات الجزائر .

لينتقل بعدها المدير العام رفقة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق، ومدير المشاريع عدل بجاية، ومدير التعمير والهندسة المعمارية للبناء وممثلي مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية CTC، ومصالح المخبر الوطني للسكن والبناء LNHC، حيث عاين تقدم الأشغال في عدد من المواقع بالسكنات الجاهزة.

وفي هذا الإطار، دعا المسؤول الأول عن “عدل” الى ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة في إنجاز اشغال التهيئة الخارجية بعدد من مواقع بالقطب الحضري العمراني واد غير ، حيث اسدى المدير العام تعليمات لمؤسسات الإنجاز والقائمين على الأشغال من خلال مخطط عمل وشدد على تنفيذه ميدانيا .

ويهدف مخطط العمل الذي عرضه المدير العام الى تسريع وتيرة اشغال، وتذليل وتجاوز العقبات التي تواجه مختلف المشاريع، دون إهمال نوعية الإنجاز التي حرص المدير العام وشدد على إلزامية إحترامها في أكثر من مناسبة .

وتسعى المديرية العامة لوكالة عدل، بتوجيهات من وزير السكن، بهذه الخرجات الميدانية التي يقوم بها المدير العام للوقوف ميدانية وشخصيا على وتيرة ونوعية الإنجاز، و التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، من أجل تدارك التأخر وإعطاء دفعة لوتيرة الإنجاز .

و إختتم المدير العام جولته الميدانية بلقاء مع عدد من ممثلي المكتتبين، اين إستمع لهم ولمختلف الإنشغالات التي طروحها، وابدى المعنيون إرتياحهم لهذه الخطوة التي تعزز حسبهم الثقة اكثر بين المكتتبين ووكالة عدل.