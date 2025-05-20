بجاية.. تفاصيل تفكيك شبكة خططت ونفذت محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، بحر الأسبوع الجاري، من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 4 أشخاص تورطت في جناية محاولة الاغتيال بتستعمال سلاح ناري، مع حجز مسدسين آليين وذخيرة حية، والدراجة النارية المستعملة في العملية.

وجاءت هذه العملية بعد التحقيق المفتوح من قبل فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. بخصوص تعرض شخص لمحاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري من طرف مجهولَين كانا على متن دراجة نارية بحي إديمكو بمدينة بجاية.

وبعد توقيف أحد المشتبه فيهم، في قضية جناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية رفقة آخرين. تبين تورطه في قضية محاولة الاغتيال من خلال توفير السلاح الناري لمشتبه فيهما آخرين، نفذا العملية. وبتحريض من المشتبه فيه الرئيسي المتواجد خارج الوطن، الذي سلم لهم مبلغاً مالياً قدره 500 مليون سنتيم مقابل تنفيذ المهمة.

التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف 3 أشخاص آخرين ينتمون إلى الشبكة الإجرامية ذاتها. مع ضبط وحجز السلاح الناري (المسدس) المستعمل في محاولة الاغتيال، وكذا سلاح ناري ثانٍ. بالإضافة إلى كمية من الذخيرة الحية خاصة بالمسدسين سالفي الذكر، كانا مخبأين داخل كيس بلاستيكي تحت شجرة بجوار مسكن أحد المشتبه فيهم. كما تم حجز الدراجة النارية المستعملة من قبل المشتبه فيهما في التنقل أثناء وبعد ارتكاب الجريمة.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية جناية محاولة اغتيال باستعمال سلاح ناري.