بجاية: تفكيك شبكة إجرامية عناصرها يحترفون السطو على منازل الجيران
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية. من تفكيك شبكة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة يحترفون سرقة المنازل.
تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى مواطن تعرض مسكنه للسرقة من طرف محهولين. أين إستول.الفاعلون على مجوهرات ومبالغ مالية.
فور ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى المسكن محل السرقة ومباشرة التحريات. أين أكد بعض الشهود من جيران الضحية. بأنهم شاهدوا أحد المشتبه فيهم وهو جار للضحية وهو يقفز فوق الحائط الإسمنتي لفناء مسكن الضحية.
وعليه وبعد تكثيف الأبحاث تم توقيف المشتبه فيه، عملية التحقيق مع هذا الأخير مكنت من تحديد هوية شريكيه. وهما أيضا من جيران الضحية، المشتبه فيهما في حالة فرار بمجرد علمهما بأنهما محل بحث من طرف مصالح الشرطة.
عملية تفتيش منزل المشتبه فيهم التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. مكنت من إسترجاع أغلب المجوهرات المسروقة من سطح مسكن أحد المشتبه فيهم الفارين والتي تم تسليمها للضحية.
وقد أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بتوافر ظروف التسلق، الكسر والتعدد، وتم تقديم المشتبه فيه الرئيسي الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.
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أفادت المصلحة الولائية للشرطة القضائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية “القبة” في العاصمة، أنها حجزت 4 مركبات نفعية ودراجة نارية. كما أسفرت العملية، عن ضبط 900 غرام كوكايين خام ومبلغ مالي يقدر بـ 100000 دج و80 أورو.
وأضافت شرطة العاصمة، أنها عثرت على وثائق إدارية و جوازات سفر و10 هواتف نقالة و سلاح ناري أثري من العهد العثماني. وأكياس بلاستيكية لغرض تسويق المخدرات وميزانين إلكترونيين، و4 مركبات نفعية ودراجة نارية.
وجاء في بيان المصلحة، أن فرقة مكافحة الاتجار تمكنت من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود. ومختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة “الكوكايين” الخام.
كما تقوم هذه العصابة، بجلب المخدرات من بلد أوروبي مرورا بالمطار عن طريق إخفائها بأماكن حساسة خاصة عند العنصر النسوي. حيث يتم التمويه بالادعاء أن الشخص مريض وبرفقته مساعدة طبية لغرض الحصول على التسهيلات.
في حين تمت التحريات في القضية تحت إشراف النيابة، وبعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات أفضت عن توقيف 9 أشخاص. من بينهم فتاة ، وثلاثة منهم يحوزون على وثائق الإقامة ببلد أوروبي.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم، المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن جناية استيراد والتخزين والاتجار بالمخدرات، وشحن ونقل عن طريق العبور لمواد مخدرة من طرف الجماعة. كما تم انجاز ملف مستقل حول الاتجار غير مشروع بممتلكات ثقافية محمية.