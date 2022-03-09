بجاية: تفكيك شبكة إجرامية عناصرها يحترفون السطو على منازل الجيران

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية. من تفكيك شبكة أشرار تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة يحترفون سرقة المنازل.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى مواطن تعرض مسكنه للسرقة من طرف محهولين. أين إستول.الفاعلون على مجوهرات ومبالغ مالية.

فور ذلك تنقلت مصالح الشرطة إلى المسكن محل السرقة ومباشرة التحريات. أين أكد بعض الشهود من جيران الضحية. بأنهم شاهدوا أحد المشتبه فيهم وهو جار للضحية وهو يقفز فوق الحائط الإسمنتي لفناء مسكن الضحية.

وعليه وبعد تكثيف الأبحاث تم توقيف المشتبه فيه، عملية التحقيق مع هذا الأخير مكنت من تحديد هوية شريكيه. وهما أيضا من جيران الضحية، المشتبه فيهما في حالة فرار بمجرد علمهما بأنهما محل بحث من طرف مصالح الشرطة.

عملية تفتيش منزل المشتبه فيهم التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. مكنت من إسترجاع أغلب المجوهرات المسروقة من سطح مسكن أحد المشتبه فيهم الفارين والتي تم تسليمها للضحية.

وقد أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بتوافر ظروف التسلق، الكسر والتعدد، وتم تقديم المشتبه فيه الرئيسي الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقه أمر إيداع.