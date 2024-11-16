بجاية: تفكيك شبكة إجرامية لترويج المخدرات بينهم امرأة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من تفكيك شبكة إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات، تتكون من 10 أشخاص من بينهم إمرأة.

وينحدر أعضاء الشبكة، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و53 سنة، ويتزعمهم المكنى “جدي”، من ولايتي البويرة و بجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة، مفادها وجود شخصين بصدد ترويج كمية معتبرة من المخدرات بمدينة تازمالت وضواحيها.

على إثر ذلك تم وضع تشكيلات أمنية على مستوى مداخل ومخارج المدينة. وفي حدود الساعة السابعة مساء، بعد حلول الظلام تم رصد المشتبه فيهما على متن مركبة سياحية بمخرج مدينة تازمالت بإتجاه بلدية آيت مليكش.

ليتم مباشرة مداهمة المركبة وتوقيف المشتبه فيهما، وبعد عملية المراقبة والتفتيش، تم ضبط وحجز كيس بلاستيكي بداخله عشرة 10 صفائح من الكيف المعالج بوزن يقدر بـ 950 غ.

الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد وتوقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم متورطون في القضية. من بينهم زوجة أحد المشتبه فيهم.

وتم خلال العملية ضبط وحجز بحوزة مشتبه فيه على 15 صفيحة من الكيف المعالج والمقدر وزنها بـ 1450غ.

كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية الممونين الرئيسيين لهذه الشبكة المتواجدان في حالة فرار خارج الوطن.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات، الشراء، السمسرة، النقل التخزين قصد بيعها بطريقة غير مشروعة باستعمال مركبة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود مع العود.

وتم تقديم المشتبه فيهم، أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق 7 مشتبه فيهم أمر إيداع. في حين تم وضع المرأة تحت نظام المراقبة القضائية.