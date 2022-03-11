بجاية: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية بجاية من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 29 و54 سنة مختصة في سرقة السيارات.

العملية تمت إثر تسجيل شكاوى لثلاثة ضحايا تعرضت مركباتهم للسرقة ليلا بمدينة بجاية من طرف مجهولين بإستعمال مفاتيح مصطنعة. وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز.

كما بينت نتائج التحقيق بأن المشتبه فيهم قد اقترفوا سرقات مماثلة خارج إقليم ولاية بجاية. وقد أنجز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم. لأجل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات، جناية السرقة بتوافر ظروف التعدد، الليل، الكسر. وإستحضار مركبة ذات محرك و إستعمال مفاتيح مصطنعة. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

نجح أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “وادي الزناتي” في ڤالمة، في تفكيك شبكة جهوية متكونة من 4 أشخاص، مختصة في سرقة السيارات، وتزوير البطاقات الرمادية، يمتد نشاطها بين ولايتي أم البواقي وسوق أهراس.

وهي العملية التي جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرض سيارته من نوع “بيجو بارتنار” لفعل السرقة من طرف مجهولين.

لتباشر على إثرها عناصر الفرقة عملية البحث والتحري، التي كللت بالوصول إلى معلومات مفادها أن السيارة المبحوث عنها متواجة في مدينة عين مليلة.

وبعد تمديد دائرة الاختصاص إلى كل من ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم على مستوى مدينة “بريكو” في “هنشير تومغني” وعين مليلة وسدراتة، مع استرجاع السيارة المسروقة.

المشتبه فيهم كوّن ضدهم ملف قضائي عن جناية تكوين جماعة إجرامية والسرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة.

والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة “وادي الزناتي”.

أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع فيما استفاد المشتبه فيه الرابع من الرقابة القضائية.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، من ضبط وحجز 1946 قرص مهلوس بحي عبداوي صالح ببلدية قالمة.

مع توقيف شخص يبلغ 28 سنة فيما بقي اثنان آخران في حالة فرار.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية جاءت نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات حيث مكنت أيضا من ضبط مبلغ مالي من عائدات الاتجار .

وأضاف المصدر، أنه بعد تقديم الشخص الموقوف أمام محكمة قالمة، صدر في حقه أمر إيداع.

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تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من الإطاحة بجماعة إجرامية مع حجز 9113 قرص مهلوس.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فإن العملية تمت بعد وضع خطة عملياتية محكمة التنسيق. أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 39 و42 سنة مقيمان بمدينة قالمة.

كما أشار البيان، إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما ومقر إقامتهما. تم أيضا ضبط مبالغ مالية من عائدات الإتجار، تتوزع بين العملة وطنية والأجنبية.

كما أضاف المصدر، أنه تم اليوم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهما أمر بإيداع الحبس.