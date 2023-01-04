بجاية: تفكيك شبكة تتاجر بالمهلوسات في أحياء تيشي

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة تيشي التابعة لولاية بجاية من توقيف مسبوق قضائي يبلغ من العمر 29 سنة. يحترف ترويج المهلوسات في أوساط الشباب داخل الأحياء الشعبية بمدينة تيشي.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة بقطاع الإختصاص. ولدى وصولهم إلى حي بن سعيد لفت إنتباههم ثلاثة أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية. لتتدخل عناصر الشرطة مباشرة وتوقيف أحدهم. بينما تمكن المشتبه فيهما الآخران من الفرار عبر دراجة نارية.

خلال العملية تم حجز لدى المشتبه فيه الموقوف 106 قرص مهلوس من دواء بريغابالين مقسم إلى أجزاء ومهيأ للبيع. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 42500 دج من عائدات الترويج، ومقر صغير يستعمل في عملية التقطيع، وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، الإتجار والمتاجرة في المؤثرات العقلية، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده أمر إيداع.