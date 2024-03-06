بجاية.. تفكيك شبكة لصوص لسرقة المنازل برباشة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص لسرقة المنازل ببلدية برباشة ولاية بجاية.

وتعود حيثيات القضية، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرباشة بخدمة داخلية تقدم إلى مصالحهم شخص يبلغ من العمر 61 سنة.

والذي ينحدر من ولاية بجاية، لرفع شكوى من أجل تعرض منزله للسرقة لبعض الأغراض والمتمثلة في ثلاجة وتلفاز وقارورة غاز البوتان ومكبر الصوت خاص بالموسيقى نوع Speaker مع حديد خاص بالبناء، الكائن بقرية العنصر بلدية برباشة والذي هو قيد الإنجاز.

وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات، تمكن أفراد الفرقة من الوصول إلى الفاعلين وتوقيف 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم مابين 24 و27 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية.

وإسترجاع جهاز مكبر الصوت، على إثر ذلك تم إقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تم انجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.