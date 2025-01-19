بجاية: تفكيك شبكة لصوص وحجز معدات مسروقة مخبأة داخل مسكن

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في مختلف السرقات. تتكون من 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة.

القضية جاءت بعد تسجيل عدة شكاوى قضايا السرقات من داخل مساكن و فيلات شاغرة معظم مالكيها يتواجدون بديار الغربة. بناءً على ذلك باشرت عناصر الشرطة عمليات البحث و التحري و تفعيل عنصر الاستعلام الفرقة المحققة. أين تمكنت من الوصول إلى أحد المشتبه فيهم والذي تم توقيفه بعد الترصد له بالقرب من مقر إقامته ببجاية.

كما تم توقيف مشتبه فيه ثاني متورط في القضية والذي يكمن دوره في شراء المسروقات على عدة مراحل لجميع السرقات المرتكبة. و هو مالك لمتجر بيع و شراء الهواتف النقالة ببجاية. كما أفضى التحقيق المعمق إلى كشف جميع الشركاء المتورطين في القضية الذين قاموا بسرقة عدة مساكن و فيلات وتوقيف 03 مشتبه فيهم آخرين.

مواصلة للتحقيق تم تفتيش منزل أحد المشتبه فيهم، أين كانت النتيجة إيجابية و قائمة المحجوزات كانت طويلة و ثقيلة وذات قيمة جد معتبرة. تتمثل في أجهزة كهرو منزلية متنوعة، آلة درون آلات قطع الحديد، مجوهرات وحلي مختلفة.

كما تبيّن من خلال التحقيق تورط هذه الجماعة الإجرامية في سرقة الدراجات النارية، أين تم استرجاع من نفس بيت هذا المشتبه فيه العديد من الدراجات النارية. وأجزاء ومحركات دراجات نارية وكذا دراجات هوائية و كهرو بائية محل سرقة.

و قد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد وارتكاب السرقات من داخل مساكن بتوافر ظروف الليل الكسر. التسلق و باستعمال مفاتيح مصطنعة و إخفاء أشياء مسروقة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، و بعد جلسة المثول الفوري صُدر ضد 05 مشتبه فيهم أمر إيداع. المشتبه فيه السادس متواجد بالمؤسسة العقابية بواد غير. لتورطه في قضية إجرامية أخرى. أما المشتبه فيه السابع فيبقى في حالة فرار محل بحث.