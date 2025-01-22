بجاية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية ببجاية. تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 34 سنة المقيمين ببجاية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة سرقات إستهدفت دراجات نارية بأماكن مختلفة بمدينة بجاية وضواحيها. وجل هذه السرقات كانت في الفترة الليلية، وبعد عمليات بحث وتحري واسعة تمكنت الفرقة المحققة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم المقيم بقرية تارقة أوزمور ببجاية وتوقيفه.

وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم تفتيش منزل المشتبه فيه، أين تم ضبط وإسترجاع العديد من الدراجات النارية، وأجزاء منها ومحركات دراجات نارية. وكذا دراجات هوائية و كهروبائية محل سرقة كانت موضوعة بإحكام داخل أحد مرائب مسكنه العائلي.

كما تم إسترجاع بغرفة نوم المشتبه فيه بمسكنه العائلي على بطاقة تسجيل دراجة نارية من نوع VMS ملك لضحية تعرضت دراجته النارية للسرقة بجميع وثائقها. بالإضافة كذلك إلى حجز العديد من الوثائق خاصة بدراجات نارية.

كما تمكنت التحريات المنجزة من تحديد هوية باقي شركائه وتوقيف واحد منهما. بينما بقي مشتبه فيه آخر محل بحث في حالة فرار، و مشتبه فيه آخر تبين تواجده في المؤسسة العقابية واد غير ببجاية لتورطه في قضية إجرامية مماثلة.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد و إرتكاب سرقات دراجات نارية. وتم تقديم المشتبه فيهما الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما أمر إيداع ، فيما بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار محل بحث. والمشتبه فيه الرابع متواجد بالمؤسسة العقابية ببجاية لتورطه في قضية إجرامية مماثلة.

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