بجاية .. تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية

تمكـنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية بجاية من وضع حـد لنشـاط جمـعيـة أشـرار تتكون من ثلاثة أفـراد مختـصة في سرقة الدراجات النارية وسط المدينة .

العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة لعدة شكاوي بخصوص سرقـة دراجات نارية بمدينة بجاية.

فـور ذلك تـم فـتح تحقيق في القضية، وبالتنسيق مع مركز المراقبة بالفيديو التابع لأمن ولاية بجاية تم إستغلال أشرطة الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من أماكن وقوع السرقات.

مما أسفر على تحديد أوصاف مشتبه فيهما وبعد تكثيف الأبحاث عن المشتبه فيهما من خلال متابعة كاميرات المراقبة تم مشاهدة المشتبه فيهما في حدود الساعة الخامسة صباحا بحي صوماكوب وهما بصدد جر دراجة نارية.

مباشرة تدخلت عناصر الشرطة وتم توقيف أحد المشتبه فيهما في حين تمكن الآخر من الفرار و بعد إخضاع الموقوف لعملية التفتيش الدقيق ضبط بداخل الحقيبة الظهرية التي كانت بحوزته على مفكين للبراغي وكماشة خاصة بالأعمال الحرفية وقفاز و ملابس تستعمل للتمويه وبتكثيف الأبحاث تم توقيف المشتبه فيه الثاني الفار وشخص ثالث متورط في القضية.

و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة مع توافر ظرفي الليل و التعدد و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.