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بجاية: تلاميذ ثانوية برباشة يضربون على الدراسة بسبب غياب التدفئة

بقلم رابح. ص
بجاية: تلاميذ ثانوية برباشة يضربون على الدراسة بسبب غياب التدفئة
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شن، اليوم الأربعاء، تلاميذ ثانوية الجديدة الشهيدين يوسفي ببلدية برباشة في ولاية بجاية إضرابا عن الدراسة.

أين طالبوا بتوفير التدفئة المركزية داخل قاعات الدراسة،  ويأتي هذا بعد تسجيل إنخفاض محسوس في درجة الحرارة بسبب الإمطار المتساقطة خلال الأيام الأخيرة.

علما أن منطقة برباشة تعرف برودة في الطقس، مما يتطلب من السلطات المعنية توفير وسائل التدفئة على مستوى المدارس من أجل راحة التلاميذ و الطاقم العامل.

رابط دائم : https://nhar.tv/Y1xI0
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