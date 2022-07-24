بجاية..تنصيب جازية بن تفتيفة مديرة جديدة لقطاع السكن للولاية

أشرف والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، اليوم السبت، على تنصيب جازية بن تفتيفة مديرة جديدة للسكن بالولاية.

وذلك خلفا للمدير السابق الذي إستدعي لمهام أخرى، المسؤول الأول بالولاية و على هامش مراسيم التنصيب طالب من المديرة الجديدة لقطاع السكن بالولاية تظافر الجهود للتنفيذ في أرض الواقع لمشاريع السكن بالولاية.

كما أشار الى الدور الهام لهذا القطاع الحساس و تجنيد كل الطاقات، للانتهاء من انجاز المشاريع الهامة التي استفادت منها ولاية بجاية.