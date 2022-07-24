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بجاية..تنصيب جازية بن تفتيفة مديرة جديدة لقطاع السكن للولاية

بقلم رابح. ص
بجاية..تنصيب جازية بن تفتيفة مديرة جديدة لقطاع السكن للولاية
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أشرف  والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، اليوم السبت،  على تنصيب جازية بن تفتيفة مديرة جديدة للسكن بالولاية.

وذلك خلفا للمدير السابق الذي إستدعي لمهام أخرى، المسؤول الأول بالولاية و على هامش مراسيم التنصيب طالب من المديرة الجديدة لقطاع السكن بالولاية تظافر الجهود للتنفيذ في أرض الواقع لمشاريع السكن بالولاية.

كما أشار الى الدور الهام لهذا القطاع الحساس و تجنيد كل الطاقات، للانتهاء من انجاز المشاريع الهامة التي استفادت منها ولاية بجاية.

رابط دائم : https://nhar.tv/tZVD8
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