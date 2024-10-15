بجاية: تنصيب جباري بشير مديرا جديدا لشركة سونلغاز

أشرف والي ولاية بجاية، كمال الدين كربوش، اليوم الثلاثاء، على تنصيب جباري بشير كمدير جديد للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز. خلفا لـ “عادل صالحي” الذي استدعى لتولي منصب آخر.

وأكد الوالي خلال مراسم التنصيب على الأهمية البالغة للخدمات المتعلقة بالطاقة ودور المديرية في تحسينها. لاسيما تلك المتعلقة باحتياجات المواطنين، ناهيك عن دورها الفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالولاية.

وشدد الوالي على ضرورة تنفيذ البرامج التنموية التي هي في طور الانجاز. والاستجابة لتطلعات المواطنين في اطار سياسة الدولة القاضية بتحقيق الأمن الطاقوي.