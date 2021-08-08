بجاية: تنصيب خيمة بـ 40 سريرا داخل مستشفى أقبو

قرّر رجل الأعمال وصاحب ملبنة الصومام الحاج الوناس حميطوش تجهيز بكل المستلزمات الطبيبة من أسرة والمكيفات الهوائية وغيرها من العتاد الطبي الخيمة الإستشفائية التي تم تنصيبها و فتحها داخل مستشفى أقبو لإحتضان المصابين بجائحة الكوفيد 19.

الخيمة التي تضم 40 سريرا و هي المبادرة التي ستخفف العبئ عن مستشفى أقلول علي بأقبو. بعد تزايد عدد المصابين بمصالح المستسفى. يذكر ان رجل الأعمال الوناس حميطوش كان قد موّل عملية إقتناء 23 محطة لتوليد الأوكسبجين تن توزيعها على مختلف المستشفيات بالإضافة الى الهيبة التي قدمها في بداية الجائحة تتمثل في منحه28 سيارة إسعاف مجهزة إستلمتها المستشفيات.