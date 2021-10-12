بجاية: تنصيب لجنة ولائية مكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة

نصب اليوم والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال. وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن كل القطاعات ويترأسها الوالي شخصيا.

تتكفل أساسا القيام بإحصاء شامل لجميع المشاريع المستكملة، والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد. تحديد القيود التي يواجهها حاملو المشاريع. تنفيذ تدابير التسوية التي تندرج ضمن صلاحياتهم. إخطار اللجنة الوطنية للمتابعة، عندما يتعلق الأمر بقيود يتطلب التكفل بها تدخل هذه الأخيرة. كما يندرج عمل اللجنة في ضمان المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ التدابير المعتمدة، وكذا للتدابيرالمتخذة من قبل اللجنة الوطنية للمتابعة.

كما يتعين على هذه اللجنة أن تتبنى نفس المسعى فيما يخص المشاريع الاستثمارية الجاري إنجازها، قصد معالجة القيود المثارة من قبل المتعاملين، وتمكين هؤلاء من إنجاز الاستثمارات المقررة في الآجال المحددة