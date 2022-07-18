‎بجاية.. تنصيب مدير جديد لقطاع الموارد المائية بالولاية

‎أشرف والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، على مراسيم تنصيب المدير الجديد لقطاع الموارد المائية لولاية بجاية نور الدين قرعيش خلفا للمدير السابق الذي تم تعيينه مدير مركزي بوزارة الموارد المائية.

الوالي وعلى هامش هذا التنصيب نوه بالمجهودات الكبيرة في إطار التكفل بتوفير الماء الشروب للمواطنين في هذا الظرف الإستثنائي.

وأشار الى ان هذا يأتي بتكاثف الجهود وتجنيد كل الطاقات، للإنتهاء من انجاز المشاريع الهامة التي استفادت منها ولاية بجاية .