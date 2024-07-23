بجاية: تواصل البحث عن عشريني غريق بشاطئ تيشي

يواصل أعوان الحماية لولاية بجاية مدعومين بفرقة من الغواصين عملية البحث عن مفقود بشاطئ مدينة تيشي.

و يتعلق الأمر بالضحية من جتس ذكر يبلغ من العمر، 21 سنة ينحدر من ولاية برج بوعرريج. فقد منذ عصر أمس الإثنين بشاطئ تيشي مسموح للسباحة. وباشرت مصالح الحماية المدنية في عملية البحث عن الغريق المفقود من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة،من ولاية برج بوعريرج. و تم تجنيد مختلف الوسائل المادية والبشرية الخاصة بعمليات البحث والانقاذ في عرض البحر.

يذكر ان حصيلة الوفيات بسبب الغرق في البحر إرتفعت إلى سبع حالات جلها سجلت في أماكن غير مسموحة للسباحة.