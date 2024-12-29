بجاية: تواصل البحث عن مفقودين بغابة تاكوشت

يواصل أعوان الحماية المدنية، البحث عن مفقودين بغابة تاكوشت بأعالي بلدية آيث سماعيل، في بجاية.

وحسب ما قاله مصدر أمني، لـ “النهار أونلاين”، تاه شابان، قدما للقيام بجولة سياحية في غاية تاكوشت.

وأكد ذات المصدر، عن تسخير عناصر الحماية المدنية والأمن، للبحث عن التائهين، حيث يُحتمل وجود إصابات بين المفقودين.

وأضاف المصدر، أنه تم تحديد مكان تواجد التائهين بمنطقة وعرة وسط غابة تاكوشت، حيث تم التعرف على المفقودين والذين ينحدرون من آيث إسماعيل.