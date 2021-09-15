بجاية: توزيع 5 ألاف محفظة على تلاميذ المدارس القرانية و المتعلمين المعوزين

قامت جمعية بجاية للثقافة و العلوم بتوزيع 5 ألاف و 200 محفظة بكل لوازم التمدرس على تلاميذ المدارس القرانية.

كما مست العملية التضامنية الأطفال المتعلمين بالنناطق التي مستها الحرائق الأخيرة.

وحسب رئيس الجمعية للنهار أون لاين” نسيم ياحي” قال أن العملية التضامنية بتوزيع المزيد من حصص المحافظ المدرسية ستستمر لبلوغ 7 ألاف محفظة مع الدخول المدرسي على الأبواب حيث ترمي المبادرة الخيرية إعانة عائلات الأطفال المتعلمين لتقليل العبء على أوليائهم.