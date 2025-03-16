بجاية: توقف رجل و إمرأة تورطا في السرقة تحت طائلة التهديد بمالبو

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي ملبو التابع لأمن دائرة سوق الإثنين بولاية بجاية من توقيف رجل و إمرأة يبلغان من العمر 29 و 34 سنة تورطا في قضيتي تكوين جمعية أشرار و إنشاء محل لممارسة الدعارة.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لضحية مفادها تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد من قبل رجل و إمرأة بالجهة الساحلية لمدينة ملبو فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهما، وتحويلهما إلى مركز الشرطة لإستكمال التحقيق في قضية الحال، و بعد تكثيف التحريات تبين تورطهما في قضية إنشاء محل لممارسة الدعارة.