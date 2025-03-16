بجاية: توقف رجل و إمرأة تورطا في السرقة تحت طائلة التهديد بمالبو
بقلم رابح. ص
تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي ملبو التابع لأمن دائرة سوق الإثنين بولاية بجاية من توقيف رجل و إمرأة يبلغان من العمر 29 و 34 سنة تورطا في قضيتي تكوين جمعية أشرار و إنشاء محل لممارسة الدعارة.
تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لضحية مفادها تعرضه للسرقة تحت طائلة التهديد من قبل رجل و إمرأة بالجهة الساحلية لمدينة ملبو فور ذلك تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيهما، وتحويلهما إلى مركز الشرطة لإستكمال التحقيق في قضية الحال، و بعد تكثيف التحريات تبين تورطهما في قضية إنشاء محل لممارسة الدعارة.
وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضيتي تكوين جمعية أشرار لغرض إرتكاب جنح السرقة تحت طائلة التهديد مع توافر ظرف التعدد و إنشاء محل لممارسة الدعارة، وتم تقديمهما أمام نيابة خراطة المختصة إقليميا.
وبعد إجراء المثول الفوري صدر ضد كل واحد منهما عقوبة ثلاث (03) سنوات حبس نافذة، وغرامة مالية قدرها 300000 دج نافذة مع الإيداع في الجلسة عن قضية السرقة، وعقوبة عام (01) حبس وغرامة مالية قدرها 100000 دج للمشتبه فيه الرئيسي عن قضية إنشاء محل لممارسة الدعارة.
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