بجاية.. توقيف أربعة مطلقات يمتهن ممارسة الدعارة بسوق الإثنين

تمكنت عناصر شرطة سوق الإثنين بولاية بجاية، من توقيف أربعة نسوة مطلقات، بتهمة امتهان الدعارة والفساد الأخلاقي.

النّسوة كانوا يترددن على الحانات والملاهي الليلية لممارسة الدعارة، وتتراوح أعمارهن بين 19 و 32 سنة

فيما تعود أصول النسوة الموقوفين من ولايات الغرب والوسط الجزائري.

المعنيات، قمن بإستأجار شقة سكنية بوسط مدينة سوق الإثنين، ومن ثمة التردد يوميا على الحانات والملاهي الليلية لممارسة الدعارة.

وقد أنجز ملف جزائي ضدهن لأجل قضية عدم تبرير موارد العيش مع إمتهان الدعارة.

كما تم تقديمهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة المختص إقليميا.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهن عقوبة عام حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها 20.000 دج لكل واحدة منهن.